Компания АВТОВАЗ планирует серийный выпуск LADA Niva Sport с 2023 года

Внедорожник с более мощным двигателем могут начать выпускать на предприятии, где ранее собирали Vesta Sport.

В сети появилась информация о планах АвтоВАЗа выпустить «спортивную» версию внедорожника LADA Niva. Источники сообщают, что в компании хотят предложить россиянам автомобиль с более мощным двигателем.

Такую модификацию могут начать выпускать на заводе Лада Спорт, где ранее было производство Vesta Sport. Исходя из данных о месте производства можно сказать, что речь идёт о мелкосерийном выпуске.

О намерении выпускать спортивную версию внедорожника говорит и фото сертификата, оказавшееся в распоряжении группы Lada Niva Documentary.

Нижняя часть сертификата скрыта, а в верхней указано, что первый экземпляр Lada Niva Sport забронирован для дизайнера внедорожников Niva Legend и Lada Niva.

Каким двигателем будет оснащен такой автомобиль неизвестно, но можно предположить, что это будут доработанные агрегаты объемом 1,6 и 1.8 литра.