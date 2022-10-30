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Toyota Corolla признана легендарным автомобилем с уникальной историей

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Автоэксперты перечислили автомобили, которые известны на весь мир и признаны легендарными.
Некоторые из моделей выпускают до сих пор и по-прежнему они востребованы на рынке. Всего в рейтинге оказалось пять моделей, а возглавляет его Toyota Corolla, сменившая уже 12 поколений.

Эта легендарная машина появилась на рынке в 1966 году. На втором месте расположился Ford Mustang. Его выпустили еще в 1964 году, но теперь он представлен на рынке в качестве электромобиля.

Легендарным назван и Porsche 911. Первая его вариация появилась в 1963 году. Следующими моделями в рейтинге оказались AC Shelby Cobra 427 и Ferrari 250 GTO.

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