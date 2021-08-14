Компания Toyota продала 50-миллионный экземпляр модели Toyota Corolla

Подразделение компании в Австралии сообщило о продаже юбилейного экземпляра модели Toyota Corolla.

В частности, компания Toyota продала уже 50-миллионный экземпляр модели Toyota Corolla, что является рекордным показателем. Этот автомобиль все также остается самым популярным на мировом авторынке.

Как было отмечено, значительную роль сыграл именно австралийский авторынок, ведь он стал первым, где начали продавать Corolla, а еще только в Австралии за 54 года было реализовано 1.5 млн таких авто.

Также автопроизводитель подсчитал, что каждые 30 секунд в мире продается по одному экземпляру Corolla, которая продается в 150 странах мира и выпускается на 12 производственных площадках.

Напомним, что модель представлена и на российском рынке, где предлагается по цене от 1,58 млн рублей.