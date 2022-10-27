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Группа «АВИЛОН» завезёт 1 тыс. автомобилей Volkswagen Bora до конца октября 2022 года

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Автодидеры в России ищут способы поставлять машины в РФ, несмотря на то, что многие компании официально покинули рынок.

Так происходит с автомобилями немецкой марки Volkswagen. Ранее уже сообщалось, что в России начнутся продажи седана Volkswagen Bora, правда речь идет о модели китайского производства.

Недавно журналисты «Российской газеты» выяснили, что группа «АВИЛОН» уже до конца октября получат около 1 тыс. Volkswagen Bora.

Первая партия, как сообщается, составляет 259 автомобилей, а остальные получат в ближайшее время и начнут продавать в начале ноября.

Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков, вопрос о поставке других моделей прорабатывается находится на стадии переговоров.

Стоимость Volkswagen Bora составит 2,49 млн рублей за версию с атмосферным двигателем, а цена турбированного варианта будет на 100 тыс. рублей выше.

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