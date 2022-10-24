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В России начались продажи седанов Volkswagen Bora китайской сборки

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Volkswagen Bora производится на предприятии концерна FAW.
Московский дилер начал продавать Volkswagen Bora китайской сборки, правда модель предлагается только в одной версии — Elite с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 л.с. или 1,4-литровым турбоагрегатом с 150-сильной отдачей.

Все предлагаемые в России Volkswagen Bora оснащены климат-контролем, обогревом зеркал, светодиодной оптикой, люком на крыше, круиз-контролем, 16-дюймовыми колесными дисками, передними и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности, ESC и мультимедийной системой с 8-дюмовым экраном.

Версия с атмосферным двигателем стоит 2,5 млн рублей, а с турбированным мотором седан оценивается в 2,6 млн рублей.

Volkswagen Bora
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