HAVAL F7x возглавил ТОП-5 китайских кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене в РФ

В списке оказались модели, которые пользуются наибольшим спросом на российском рынке.

Так, лидером оказался кросс-купе Haval F7x, у которого остаточная стоимость после трех лет эксплуатации составляет 76,16%.

На втором месте с показателем 70,2% оказался Chery Tiggo 4, а следом за ним Haval H9 – 66,63%.

На четвертой строчке расположился Geely Atlas, который за три года сохраняет 66,71% от первоначальной стоимости.

Ну и замыкает рейтинг Haval F7 с показателем 67,7%.