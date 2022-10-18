Haval Jolion стал самым покупаемым китайским автомобилем в РФ в III квартале 2022 года

Китайские автомобили после ухода западных брендов из России стали продаваться в разы лучше.

Это связано с наличием машин у дилеров и продолжением их поставок. Уже в третьем квартале этого года лидером в сегменте кроссоверов оказался китайский кроссовер и это Haval Jolion.

Дилеры бренда в России продали 5 284 таких автомобиля. Второе место занял Geely Coolray с результатом 3371 экземпляр, а третья строчка среди китайских моделей оказалась за Geely Atlas Pro.

Его объемы продаж в указанный период составили 1675 ед. Также самым продаваемым китайским авто является и Geely Tugella – 1250 шт.