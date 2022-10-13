Автоэксперты «За рулем» предположили, во сколько оценят иранские машины в РФ в 2022 году

Как известно, в этом году на российском рынке появятся автомобили иранских компаний.

При этом в стране начнут продавать не одну модель, однако пока все подробности официально не раскрывают. Какие модели доберутся до российского рынка уже можно предположить, также как и предсказать предварительную их стоимость.

Этим и занялись эксперты журнала «За рулем». Автоэксперты «За рулем» рассказали, во сколько оценят иранские машины в РФ в 2022 году.

Так, одной из новинок для РФ станет седан IKCO Tara по размерам сопоставимый с Hyundai Solaris. Он будет предлагаться со 115-сильным 1,6-литровым двигателем, который получит пару в виде 5-скоростной механики или автомата на шесть ступеней. Предварительная цена этого автомобиля составит 1,5 млн рублей минимум.

Также в стране может появится и седан SAIPA Shahin, который получит 1,5-литровый турбомотор с пятискоростной механической КП. Его стоимость может составить 1,2 млн за базовую комплектацию. Помимо этих автомобилей в России могут начать продавать и другие иранские модели, включая кроссовер.

В целом эксперты говорят, что иранские авто больше напоминают LADA десятилетней давности, так как они имеют конструктивную и технологическую простоту. При этом если на родине они обходятся даже дешевле Гранты, то в России с учетом доставки, таможни, утильсбора и др., они окажутся в ценовой категории выше класса Весты.