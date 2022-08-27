Россиянам перечислены 4 автомашины из Ирана, которые могут появиться в РФ до 2023 года

Для малоизвестных автомобильных брендов российский авторынок становится привлекательным в связи с приостановкой деятельности западных марок.

О намерении выйти на рынок уже заявила иранская Iran Khodro, а также все чаще упоминается возможное появление машин компании SAIPA.

Автомобильные эксперты проанализировали модельный ряд этих марок, а также узнали, какие машины показали в Москве.

На основании полученной информации и были перечислены иранские автомобили, которые могут стать доступными для покупки в стране уже в следующем году.

Это будут седаны и кроссоверы. Так, в списке значатся Iran Khodro Tara и Iran Khodro Rira, обе эти модели созданы на платформах автомобилей Peugeot.

Еще две модели это седан и кроссовер марки SAIPA. Седан с названием Shahin построили на платформе Toyota Yaris, так же как и кроссовер SAIPA Quik.