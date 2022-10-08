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Chery Tiggo 7 PRO стал самым продаваемым кроссовером на рынке РФ в сентябре 2022 года

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Санкции стали причиной глобальных изменений на автомобильном рынке.

Теперь в стране все больше пользуются спросом китайские автомобили, которые наряду с отечественными машинами, остаются в продаже на рынке.

В сегменте кроссоверов происходят кардинальные изменения. По итогам сентября самым продаваемым кроссовером оказался Chery Tiggo 7 PRO. Его продажи составили 2 224 ед., что на 33,7% выше прошлогодних показателей.

Следом за ним с небольшим отставанием расположились Haval Jolion (2070 шт., рост в 3,1 раза) и LADA Niva Legend (2054 шт., рост в 2,2 раза), пишет агентство «Автостат».

Далее в списке самых популярных расположился китайский кроссовер Coolray с результатом 1 426 ед, что на 28,8% больше.

Следом оказался LADA Niva Travel – 1030 штук (-30,8%). В ТОП-10 еще вошли: Chery Tiggo 4 (882 ед., -50,5%), Hyundai Creta (852 ед., -83%), Geely Atlas PRO (762 ед., рост в 2,8 раза), EXEED TXL (534 ед., рост в 3,1 раза) и Geely Tugella (525 ед., рост в 3,6 раза).

LADA Vesta и CHERY Tiggo 7 Pro продают по одной цене на рынке РФ в октябре 2022 года

chery Chery Tiggo 7 Pro
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