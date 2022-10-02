LADA Vesta и CHERY Tiggo 7 Pro продают по одной цене на рынке РФ в октябре 2022 года

На это обратили внимание журналисты портала «Китайские автомобили», которые заметили, что стоимость LADA Vesta и китайского кроссовера в октябре оказалась одинаковой.

Российские Весты, как выяснилось, подорожали настолько, что оказались дороже, чем хорошо оснащенные и более крупные китайские машины.

Так, флагманская LADA Vesta оценена от 1,12 до 1,58 млн рублей, хотя фактически у дилеров цены выше и составляют от 1,3 до 1,9 млн рублей.

При этом минимальная стоимость последней партии рестайлинговых Вест достигает 3 млн рублей. Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 продается по цене от 2 до 2,34 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro предлагают за 2,52-2,78 млн рублей.

Также в модельной линейке китайских марок есть и более крупный полноприводный Haval Dargo. Его можно приобрести за 2,52-2,78 млн.