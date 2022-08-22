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Стоимость первых LADA Vesta нового поколения достигла 3 млн рублей

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Ограниченная партия LADA Vesta, которая поступила дилерам, становится все дороже и цены начинают бить рекорды.

Так, стоимость первых LADA Vesta нового поколения достигла 3 млн рублей, тогда как сначала их предлагали по цене от 2,4 до 2,6 млн рублей.

Журналисты «Российской газеты» обратились в пресс-службу АвтоВАЗа за комментарием, на что был получен ответ, что компания имеет право только рекомендовать цены.

Таким образом, получается, что дилеры вправе самостоятельно устанавливать цены на свое усмотрение. С другой стороны партия машин ограничена, да и выпускать LADA Vesta в Ижевске уже не будут.

Напомним, что партия обновленных Вест насчитывает около 800 автомобилей, которые были собраны из имевшихся на складах комплектующих.

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