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Перенос производства LADA VESTA в Тольятти обойдется АВТОВАЗу в 1 млрд рублей

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Уже не секрет, что LADA Vesta намерены начать собирать на предприятии в Тольятти, тогда как ранее ее собирали на заводе «ЛАДА Ижевск».

Перенести выпуск автомобиля на основной завод решили в связи с тем, что площадка в Тольятти сможет справится со спросом на модель, который ожидается.

Недавно глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что перенос производства обойдется компании в 1 млрд рублей.

При этом он отметил, что несмотря на такие траты, выпуск Vesta на линии B0 быстро окупится и выйдет в рентабельность уже в конце 2023 года.

Как ранее рассказали в компании, перенос связан с требованиями акционеров, а также причиной назвали «прогноз развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году».

Судя по последнему, ожидается существенный рост популярности модели, спрос на которую обеспечить площадка в Ижевске не сможет.

Что касается завода в Ижевске, то он продолжит работать, в том числе выпуская кузовные детали и различные компоненты для сборки LADA Vesta. Кроме этого, в планах на этом предприятии запустить производство электрической версии LADA Largus.

С конвейера завода в Ижевске сошла последняя LADA Vesta

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