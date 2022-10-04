Главная » Новости

Автозавод «Москвич» начал формирование сети дилеров

Просмотров 22 Опубликовано Обновлено

Автомобильный завод «Москвич» уже принимает заявки от потенциальных партнеров в 23 российских городах.

Автозавод «Москвич» начал формирование сети дилеров, открыв прием заявок в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и Кемерове.

Чуть позже дилерская сеть компании будет расширятся, написал ТАСС. Расширение сети дилеров будет происходить исходя из планов по сборке машин, которая должна начаться уже до конца года.

Более того, в этом году планируется выпустить 600 авто, треть из которых окажется электрокарами.

У «Москвича» будет собственная автомобильная платформа для электрокаров

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО