Автомобильный завод «Москвич» уже принимает заявки от потенциальных партнеров в 23 российских городах.

Автозавод «Москвич» начал формирование сети дилеров, открыв прием заявок в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и Кемерове.

Чуть позже дилерская сеть компании будет расширятся, написал ТАСС. Расширение сети дилеров будет происходить исходя из планов по сборке машин, которая должна начаться уже до конца года.

Более того, в этом году планируется выпустить 600 авто, треть из которых окажется электрокарами.