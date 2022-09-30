В Москве замечен новый кроссовер Geely Monjaro с российскими номерами

Новый китайский кроссовер, как сообщали ранее, должен появится в продаже во второй половине года.

Недавно новинку с российскими номерами заметили в Москве. Фото оказались в распоряжении портала «Китайские автомобили».

Ранее компания сообщала о проведении зимних испытаний автомобиля в России, который уже получил ОТТС, что позволяет компании начать продажи.

Новинку в нашей стране планируют продавать с одним двигателем и это 2,0-литровый турбированный агрегат мощностью 238 л.с. при 350 Нм. В качестве трансмиссии предложат 8-скоростной автомат и полноприводную систему.

Еще в документах указаны колесные диски на 19 и 20 дюймов. Поставки кроссовера планируются из Китая, а его продажи могут начать во второй половине года. Напомним, что Geely Monjaro получил следующие габариты: 4770/1895/1689 мм. Модель представлена только в модификации с пятиместным салоном.