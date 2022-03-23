Китайский кроссовер Geely Monjaro уже скоро появится в продаже, а пока автопроизводитель готовит его к условиям эксплуатации в России.

В компании рассказали, что новый кроссовер Geely Monjaro прошёл испытания в условиях русской зимы при температуре от -10 до -40 градусов Цельсия.

В таких условиях автомобиль проехал более 15 тыс. км и в это время специалисты проверяли работу ряда систем и функций, включая работу обогрева ветрового стекла, руля, форсунок омывателя, а также наблюдали за многими деталями и элементами, чтобы материал сохранял свои свойства.

В целом было отмечено, что все тесты прошли успешно, в том числе не наблюдалось и серьезных проблем с двигателем и трансмиссией, подвеской, тормозами и системой полного привода.

Напомним, что продажи Geely Monjaro начнутся во второй половине года. О стоимости и комплектациях информации пока нет.