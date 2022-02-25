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Новый китайский кроссовер Geely Monjaro получил ОТТС в России

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Флагманская модель китайской марки скоро может выйти в продажу на российском рынке.
По крайней мере компания уже получила ОТТС, который позволяет начать ее продажи. Новый китайский кроссовер Geely Monjaro получил ОТТС в России, благодаря чему стали известны и российские спецификации автомобиля.

Новинку в нашей стране планируют продавать с одним двигателем и это 2,0-литровый турбированный агрегат мощностью 238 л.с. при 350 Нм. В качестве трансмиссии предложат 8-скоростной автомат и полноприводную систему.

Еще в документах указаны колесные диски на 19 и 20 дюймов. Поставки кроссовера планируются из Китая, а его продажи могут начать во второй половине года. Напомним, что Geely Monjaro получил следующие габариты: 4770/1895/1689 мм. Модель представлена только в модификации с пятиместным салоном.

 

Новый кроссовер Monjaro от Geely для рынка РФ вышел на зимние тесты в Сургуте

geely Geely Monjaro
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