Новый кроссовер Monjaro от Geely для рынка РФ вышел на зимние тесты в Сургуте

Кроссовер Geely Monjaro на российском рынке появится во второй половине 2022 года, но модель пока даже не прошла сертификацию. При этом ее испытали в условиях низкой температуры.

Geely Monjaro прошел серию испытаний в Сургуте. Как рассказал маркетолог дилерского центра «Арт-Авто» в Сургуте Андрей Капустинский, тесты проводили при -38 градусов, ниже температура воздуха в регионе пока не опускалась.

Кроссовер прошел серию тестов и работал на холостом ходу всю ночь, а в это время специалисты контролировали показания всех датчиков. Также Monjaro протестировали на заснеженных трассах и в городских условиях.

Снимками Geely Monjaro поделился портал «Китайские автомобили», где впервые показали и салон авто.

Предположительно, в серийной версии Monjaro для российского рынка он будет немного другой, но в нем сохранится компоновка с тремя дисплеями.

Технические характеристики китайского кроссовера для нашего рынка официально держатся в секрете, но уже известно, что модель будет предлагаться с 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом.

В Китае этот ДВС предлагается в двух вариантах форсировки — 218 и 238 лошадиных сил. В паре с двигателем работает семиступенчатая роботизированная коробка или восьмиступенчатый «автомат».