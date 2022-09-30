В автомобилях будет ABS и хотя бы одна подушка безопасности.

АВТОВАЗ намерен возобновить производство автомашин LADA Largus до конца 2022 года, о чем стало известно журналу «За рулем» от президента компании Максима Соколова.

По слова главы АвтоВАЗа, все вопросы по комплектующим планируется решить в ближайшее время, поэтому до конца года Ларгус должен снова вернутся на конвейер.

Наряду с этим заявлено, что все LADA Largus будут иметь систему АБС и как минимум одну подушку безопасности. О стоимости автомобиля, информации пока нет.