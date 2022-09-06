АвтоВАЗ выпустит первую партию электромобилей Lada E-Largus в 2023 году

Уже не секрет, что российский автогигант намерен выпускать электрическую версию своей модели Largus.

При этом о сроках запуска такой модификации в производство ранее информации не было. Недавно журналисты РИА «Новости» пообщались с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым, который ответил на вопросы о запуске Lada E-Largus.

По словам президента компании, которые приводит издание, планируется, что производство электрического Ларгуса будет запущено в следующем году. Уже в конце этого года будут выпущены первые прототипы, а в 2023 году планируется выпустить опытную партию, после чего возможно начнется и серийное производство.

Производство машин наладят на заводе в Ижевске. Сейчас известно, что выпускать будут электрическую версию для пассажирской и грузовой модификаций.

Запас хода у первой будет достигать 350-400 км, а второй — 200-250 км. Другие подробности пока не раскрываются. Ранее предполагалось, что стоимость электрокара будет 2,5-3,0 млн рублей.