Минпромторг сообщил об интересе иранских автопроизводителей к авторынку РФ

Впрочем, ранее неоднократно появлялись сообщения о намерении иранских компаний завоевать российский рынок.

Недавно в Минпроторге сообщили, что действительно иранские автопроизводители проявляют интерес к авторынку РФ.

В свою очередь замглавы министерства Альберта Каримова отметил, что Россия открыта к такому сотрудничеству, передает агентство «ТАСС».

Эксперты уже высказались по этому поводу и отметили, что в целом иранские бренды имеют шансы покорить наш рынок, но все покажет время.

Напомним, что ранее о намерении выйти на рынок уже заявила иранская Iran Khodro, а также все чаще упоминается возможное появление машин компании SAIPA.

В числе моделей, которые могут появится в РФ есть Iran Khodro Tara и Iran Khodro Rira, обе эти модели созданы на платформах автомобилей Peugeot.

Еще две модели это седан и кроссовер марки SAIPA. Седан с названием Shahin построили на платформе Toyota Yaris, так же как и кроссовер SAIPA Quik.