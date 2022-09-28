Главная » Новости

Минпромторг сообщил об интересе иранских автопроизводителей к авторынку РФ

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Впрочем, ранее неоднократно появлялись сообщения о намерении иранских компаний завоевать российский рынок.

Недавно в Минпроторге сообщили, что действительно иранские автопроизводители проявляют интерес к авторынку РФ.

В свою очередь замглавы министерства Альберта Каримова отметил, что Россия открыта к такому сотрудничеству, передает агентство «ТАСС».

Эксперты уже высказались по этому поводу и отметили, что в целом иранские бренды имеют шансы покорить наш рынок, но все покажет время.

Напомним, что ранее о намерении выйти на рынок уже заявила иранская Iran Khodro, а также все чаще упоминается возможное появление машин компании SAIPA.

В числе моделей, которые могут появится в РФ есть Iran Khodro Tara и Iran Khodro Rira, обе эти модели созданы на платформах автомобилей Peugeot.

Еще две модели это седан и кроссовер марки SAIPA. Седан с названием Shahin построили на платформе Toyota Yaris, так же как и кроссовер SAIPA Quik.

«За рулем»: Стоимость иранского седана в 2022 году на рынке РФ составит 1,2 млн рублей

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО