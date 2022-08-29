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«За рулем»: Стоимость иранского седана в 2022 году на рынке РФ составит 1,2 млн рублей

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На российский рынок скоро могут выйти две компании из Ирана, которые показали свои модели на недавней Международной выставке запасных частей и автокомпонентов (MIMS-2022).

Речь идет о компаниях Iran Khodro и SAIPA, о которых ранее сообщалось не раз. Пока эти компании показали свои модели, при этом подробности о том, какие именно модели поступят в продажу и по какой цене, пока не сообщают. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал предварительную стоимость иранского седана.

«Сами иранцы говорят, что к концу года начнут поставлять автомобили в Россию, но не дают почти никакой конкретики. Насколько я знаю, даже сведений о начале сертификации этих моделей не было. Но мне все же удалось узнать, что цену за Shahin, а это, считайте, иранская Гранта, на «границе» они могут установить около 12–13 тыс. долларов США. А к этому еще прибавьте таможенный сбор — 15%, НДС — 20%, утилизационный сбор — порядка 170 тыс. руб., плюс какой-то навар должен получить сам импортер — это еще процентов 8–10. То есть к этим 13 тыс. мы прибавляем еще 50%, и выходит уже к 20 тыс. долларов, а это почти 1 млн 200 тыс. рублей!» — сказал Кадаков.

Наряду с этим он добавил, что ту же Гранту можно купить дешевле, хотя иранский автомобиль будет оснащен лучше. В любом случае определяющим фактором станет именно цена, и если она будет достаточно высокой, то и популярными эти машины не станут.

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