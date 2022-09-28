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На заводе в РФ стартовало производство электромобилей бренда Evolute

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Предприятие «Моторинвест» в Липецкой области запустило серийное производство электрокаров.

На заводе производство электромобилей бренда Evolute стартовало 28 сентября. Как рассказали в пресс-службе предприятия, мощность завода позволяет выпускать больше 100 тыс. машин.

Первым на конвейер отправили седан Evolute I-Pro. Заказы на него начнут принимать в следующем месяце.

До конца года планируется начать сборку кроссовера I-Joy и минивэна I-Van. В 2023 году намерены запустить производство еще и купеобразного кроссовера I-Jet.

На заводе в РФ стартовало производство электромобилей бренда Evolute

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