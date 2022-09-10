Электромобили российского бренда EVOLUTE оценили от 2,9 млн рублей

Любой электрокар марки Evolute можно будет приобрести с использованием государственной субсидии.

Стали известны цены на три модели российской марки Evolute. Пока озвучен минимальный ценник на седан, кроссовер и минивэн. Напомним, модельный ряд будет состоять из пяти моделей, помимо вышеперечисленных будет добавлено еще два кроссовера.

Седан i-PRO через официальных дилеров будут предлагать по цене 2 990 000 рублей, но госсубсидия позволит купить «зеленую» машину за 2 065 000 рублей.

По новой программе на электрокары скидка может составлять до 35%, но не более 925 000 рублей.

Кроссовер i-JOY и минивэн i-VAN выйдут по цене 3 490 000 рублей, а со скидкой цена на электрические модели составит 2 565 000 рублей.