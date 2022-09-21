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На АвтоВАЗе предложили разрешить покупать автомашины на маткапитал

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Таким образом, увеличатся продажи автомобилей, а также это позволит поддержать молодые семьи.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил рассмотреть возможность приобретения автомобиля с помощью материнского капитала.

Этим летом уже поступало предложение использовать маткапитал для покупки первого автомобиля. На этот раз генеральный директор АвтоВАЗа выступил с таким предложение на совещании в Совете Федерации.

Он предлагает закрепить такую возможность на законодательном уровне и предлагает использовать маткапитал для покупки первого автомобиля и только отечественного производства.

Помимо этого на совещании внесли предложение о нормативах по наличию российских машин в автопарках такси. В частности, в автопарках должны появится нормы по количеству отечественных авто в таксопарке перевозчика.

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