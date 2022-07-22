В Госдуме предложили тратить маткапитал в РФ на покупку новой автомашины в 2022 году

В России поступило предложение разрешить использовать материнский капитал для покупки нового автомобиля.

Это предложение поступило от Госдумы, где предлагают потратить маткапитал на покупку машины отечественного производства стоимостью не более 2 млн рублей.

Также условием называют автомобиль с двигателем мощностью не более 125 л.с., а еще в нем должно быть не менее 3-х пассажирских мест, сообщают «Известия».

Депутаты подготовили поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документ уде направили в правительство.

В случае, если проект будет реализован, то приобрести машину можно будет только в общую с ребенком собственность, а при продаже такого авто в течение трех лет покупатель должен вернуть потраченные деньги в пенсионный фонд.