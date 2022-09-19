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АВТОВАЗ не может отправить дилерам тысячи внедорожников LADA Niva Legend

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Огромное количество трехдверных внедорожников находится на площадках готовой продукции «АвтоВАЗа».

Как оказалось, тысячи внедорожников LADA Niva Legend не могут отправить дилерам из-за отсутствия ремней безопасности. Пока автопроизводитель не может наладить в полном объеме импортозамещение.

Если продавать машину без системы Эра Глонасс продавать можно было, то без ремней безопасности машины к продаже запрещены.

Когда тысячи автомобилей получат ремни безопасности и отправятся к дилерам неизвестно ни инсайдерам, ни заводу.

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