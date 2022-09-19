АВТОВАЗ не может отправить дилерам тысячи внедорожников LADA Niva Legend

Огромное количество трехдверных внедорожников находится на площадках готовой продукции «АвтоВАЗа».

Как оказалось, тысячи внедорожников LADA Niva Legend не могут отправить дилерам из-за отсутствия ремней безопасности. Пока автопроизводитель не может наладить в полном объеме импортозамещение.

Если продавать машину без системы Эра Глонасс продавать можно было, то без ремней безопасности машины к продаже запрещены.

Когда тысячи автомобилей получат ремни безопасности и отправятся к дилерам неизвестно ни инсайдерам, ни заводу.