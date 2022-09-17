Компания АвтоВАЗ выпустит две новые модели LADA в 2024—2025 годах

Новинки должны появится в ближайшие годы, и в их числе будет кроссовер на платформе LADA Vesta.

В планах АвтоВАЗа выпустить две новые модели Lada, которые появятся в 2024—2025 годах.

Новинки создают для расширения модельного ряда, который был сокращен из-за санкций, так как исчезла возможность поставлять необходимые импортные комплектующие.

Теперь российская компания намерена компенсировать прекращение производства отдельных моделей и выпустить новинки.

Сейчас известно, что одной из новинок окажется кроссовер на платформе LADA Vesta, в котором будут максимально использовать отечественные комплектующие, пишут «Автовести«.

Еще одной новинкой станет автомобиль на базе глобальной платформы, который войдет в новое семейство. Это будет машина из сегмента «В». Подробности о проектах пока не раскрывают.