Завод «Автотор» может начать продажи в РФ автомобилей BAIC

Калининградский «Автотор» намерен стать дистрибьютором и организовать продажи в России автомобилей китайской марки BAIC.

Данная информация оказалась в распоряжении телеграм-канала «Русский автомобиль».

По информации источника, автомобильный завод «Автотор» в Калининградской области приобрел у китайской компании BAIC партию автомобилей, которую якобы заказали для проведения сертификации. В партии насчитывается 12 машин.

При этом отмечается, что собирать автомобили китайской марки на своем заводе руководство предприятия не планирует. В данном случае завод будет выступать в качестве дистрибьютора.

Наряду с этим источник уточняет, что пока заказанная партия не прибыла на завод, что связано с опасениями BAIC попасть под новые санкции. Из-за этого автомобили должны привезти через страну-посредника, которой выступит Южная Корея или Казахстан. Как только партия приедет в страну, Автотор сразу займется сертификацией.

О каких конкретно моделях идет речь, не сообщается. Есть предположение, что заказчиком китайских машин является Яндекс, которому необходимо обновление автопарка.