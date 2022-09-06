«Известия»: хакеры предложили купить доступ к каршеринговым автомобилям

В распоряжении киберпреступников оказались данные каршеринговых автомобилей.

Об этом со ссылкой на аналитика по угрозам безопасности транспортного сектора «Лаборатории Касперского» Олега Ягодина написали «Известия».

В частности, сообщается, что хакеры предложили гражданам РФ приобрести доступ к машинам каршеринга.

В Даркнете уже есть объявление, где предлагают купить администраторский аккаунт одного из сервисов поминутной аренды автомобилей.

Хакеры обещают покупателю возможность контролировать несколько автомобилей и даже иметь доступ к ряду их функций.