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Модель LADA Granta стала самой покупаемой автомашиной на рынке РФ в августе 2022 года

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В прошлом месяце автомобильный рынок также показал падение, а между тем в списке самых продаваемых машин продолжаются наблюдаться изменения.

Модель LADA Granta стала самой покупаемой автомашиной на рынке РФ в августе 2022 года с результатом 11 580 проданных машин.

С существенным отставанием от лидера на втором месте оказались внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. Их объёмы продаж в последнем месяце лета составили 2 327 единиц.

LADA Vesta стала третьей с показателем 2221 реализованная штука. Haval Jolion и Geely Coolray расположились в пятерке лидеров. Их объемы продаж в прошлом месяце составили 1921 и 1035 экземпляров.

В десятке лидеров еще числятся Kia Rio (1015 ед.), LADA Largus (928 ед.), Hyundai Creta (796 ед.), Kia Seltos (688 ед.) и УАЗ «Патриот» (676 ед.).

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