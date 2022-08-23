Ранее автомобили оснащали подушками безопасности выборочно, но теперь их выпускают только с ними.

О том, что автоконцерн АВТОВАЗ запустил производство автомашин LADA Granta с подушками безопасности на постоянно основе, сообщил паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, в LADA Granta вернули все опции, которых ее лишили в упрощенных комплектациях, за исключением системы ABS. Последняя вернется в автомобили в следующем году.

Стоит отметить, что наличие подушки безопасности в Гранте конечно же скажется и на цене. Так, подушка безопасности водителя прибавит к цене 8 тыс. рублей, а для водителя и пассажира – 16 тыс. рублей.