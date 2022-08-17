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Кузов упрощенной LADA Granta Classic 2022 года лишился хромированных деталей

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LADA Granta стала доступна для покупки на рынке в середине июня в упрощенной комплектации.

В такой комплектации нет подушки безопасности, систем ABS, ESC и ESP, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера.

Однако, как выяснилось, помимо важных и привычных для современных автомобилей опций, Гранту еще лишили и хромированных деталей на кузове.

Как написали в сообществе Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», кузов упрощенной LADA Granta Classic 2022 года лишился хромированных деталей, вместо которых решили использовать серую матовую поверхность.

Речь идет об эмблеме на решетке радиатора, шильдиках на корме и X-образных накладках на переднем бампере.

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lada Lada Granta
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