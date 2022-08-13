Российский автопроизводитель заявил о намерении увеличивать объемы производства Lada Granta и Lada Niva.

Эти автомобили стали первыми, выпуск которых возобновили после приостановки производства. Lada Granta получила упрощенные версии, а Lada Niva встала на конвейер в обычных комплектациях.

Как рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» Максим Соколов, АвтоВАЗ нарастит объемы производства Lada Granta и Lada Niva. Так, темпы производства LADA Granta намерены увеличить до 50 в час, а LADA Niva – до 38 авто в час.

Кроме этого, в следующем году на заводе в Тольятти намерены увеличить объемы производства до 500 тыс. машин.