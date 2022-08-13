Главная » Новости

АвтоВАЗ нарастит объемы производства Lada Granta и Lada Niva

Просмотров 30 Опубликовано Обновлено

Российский автопроизводитель заявил о намерении увеличивать объемы производства Lada Granta и Lada Niva.

Эти автомобили стали первыми, выпуск которых возобновили после приостановки производства. Lada Granta получила упрощенные версии, а Lada Niva встала на конвейер в обычных комплектациях.

Как рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» Максим Соколов, АвтоВАЗ нарастит объемы производства Lada Granta и Lada Niva. Так, темпы производства LADA Granta намерены увеличить до 50 в час, а LADA Niva – до 38 авто в час.

Кроме этого, в следующем году на заводе в Тольятти намерены увеличить объемы производства до 500 тыс. машин.

АвтоВАЗ возобновил производство LADA Granta и LADA Niva Legend c ЭРА-ГЛОНАСС

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО