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АвтоВАЗ возобновил производство LADA Granta и LADA Niva Legend c ЭРА-ГЛОНАСС

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«АвтоВАЗ» снова начал производство своих автомобилей с системой экстренного реагирования Эра Глонасс.

О возобновлении производства машин с Эра Глонасс рассказали в пресс-службе компании.

Поскольку пока отечественный автопроизводитель собирает только LADA Granta и LADA Niva Legend в упрощенных комплектациях, то только они с конвейера стали сходить с системой Эра Глонасс.

Как отметили в компании, одной из приоритетных задач является повышение безопасности машин, в связи с чем им удалось за короткое время вернуть Эра Глонасс.

Также АвтоВАЗ старается расширить список опций комфорта и безопасности.

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