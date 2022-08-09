АвтоВАЗ возобновил производство LADA Granta и LADA Niva Legend c ЭРА-ГЛОНАСС

«АвтоВАЗ» снова начал производство своих автомобилей с системой экстренного реагирования Эра Глонасс.

О возобновлении производства машин с Эра Глонасс рассказали в пресс-службе компании.

Поскольку пока отечественный автопроизводитель собирает только LADA Granta и LADA Niva Legend в упрощенных комплектациях, то только они с конвейера стали сходить с системой Эра Глонасс.

Как отметили в компании, одной из приоритетных задач является повышение безопасности машин, в связи с чем им удалось за короткое время вернуть Эра Глонасс.

Также АвтоВАЗ старается расширить список опций комфорта и безопасности.