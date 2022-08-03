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Автоконцерн АВТОВАЗ выпустил новые модификации LADA Granta

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LADA Granta 2022 модельного года получат новые версии. Так, седан и лифтбек будет предлагаться в новой версии #CLUB, а Granta Cross обзаведется комплектацией Quest.
Как написала пресс-служба «АВТОВАЗа», комплектация #CLUB будет отличатся оригинальной внешней отделкой и дополнительными опциями, среди которых обогрев ветрового стекла, парктроник, 15-дюймовые колесные диски уникального дизайна и наружные зеркала с указателем поворота.

На креслах будет вышивка эмблемы #CLUB, а корпуса зеркал выкрасят в черный глянцевый цвет.

Автоконцерн АВТОВАЗ выпустил новые модификации LADA Granta

LADA Granta #CLUB в кузове седан предложат покупателю от 797,5 тыс. рублей, лифтбек будет стоить от 817,5 тыс. рублей.

LADA Granta Cross в версии Quest больше ориентирована на дальние путешествия и туризм, у нее в багажном отделении появится сетка для удержания грузов, а также поддон выполненный из резины.

Обивка салона будет выполнена из водоотталкивающей ткани. Также версия получит парктроник и обогрев ветрового стекла.

LADA Granta Cross Quest будет еще отличатся черной крышей, рейлингами выкрашенными в черный цвет и двухцветными колесными дисками. Новая комплектация будет стоить от 853,5 тыс. рублей.

Автоконцерн АВТОВАЗ выпустил новые модификации LADA Granta

Lada Granta
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