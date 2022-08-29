Эксперт «За рулем» Виноградов озвучил кроссовер за 1,5 млн без недостатков

Эксперт журнала «За рулем» рассказал, какой кроссовер выгодно отличается на вторичном рынке от других предложений в ценовой категории 1,5 миллиона рублей.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов озвучил кроссовер за 1,5 млн без недостатков, который является комфортным, компактным, экономичным, неприхотливым и надежным, и подойдет для путешествий и поездок по городу.

Этим кроссовером оказался Mazda CX-5. При этом рекомендуют покупать только бензиновые варианты, тогда как с дизельными версиями лучше не связываться.

Среди недостатков названа не самая лучшая отделка салона, лакокрасочное покрытие и лобовое стекло, а система старт-стоп, которая изнашивает ремень привода навесных агрегатов. В целом же это комфортный и надежный автомобиль.