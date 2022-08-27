Гражданам в РФ рассказали о выгоде покупки автомашины за границей в 2022 году

В связи с тем, что в Россию перестали поставлять ряд автомобилей, а те, которые имеются в наличии имеют высокий ценник и не всегда нужную комплектацию, многие россияне решаются на покупку машины за рубежом.

Чаще всего за помощью к компаниям или фирмам, которые занимаются привозом авто, обращаются состоятельные россияне. Они заказывают премиальным машины типа Mercedes-Benz, BMW, Range Rover и т.д.

Наблюдается рост спроса и на китайские автомобили, а также к перегонщикам обращаются различные тюнинг-ателье и российские автодилеры.

Эксперты решили выяснить, насколько выгодно будет привезти машины из-за границы. Оказалось, что в сравнении с ценами в России, выгода составит от 20 до 40%.

Например, привезенный под заказ Mercedes-Benz Maybach S-Класс 580 обойдется покупателю в 20-25 млн рублей, причем в этом случае цена указана с учетом всех расходов. BMW X5 и X7 можно привезти за 10-12 и 11-12 млн рублей соответственно.