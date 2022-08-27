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Эксперты J.D.Power перечислили самые лучшие китайские автомашины в 2022 году

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Лучшие автомобили были названы по результатам опроса владельцев, которые пользовались им от 2 до 6 месяцев.

Рейтинг лучших автомобилей из Китая составило китайское подразделение J.D. Power.

Во время составления ТОПа учитывались многие параметры, а максимальный балл составил 1000. То есть было всего 10 пунктов, за каждый из которых владелец ставил оценку.

В результате лидерами оказались автомобили брендов GAC Trumpchi (731), Geely (731), Dongfeng Forthing (727), Roewe (727) и Chery (726). Они победили в категории лучших массовых автомобилей.

В премиальном сегменте победителям оказались Porsche, BMW и Lexus, а самым лучшим среднеразмерным седаном признан Chery Arrizo 5 Plus, при этом лучшими среднебюджетными седанами стали Geely Binrui и Preface.

Лидерами среди малых кроссоверов назвали GAC GS3 и Geely Vision X3, лучшим компактным кроссовером оказался Haval M6, а среднеразмерными — Dongfeng Fengshen AX7 и Chery Tiggo 8 Plus.

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