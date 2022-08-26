Автоэксперт Баканов перечислил 5 главных недостатков автомашин из КНР в 2022 году

Петр Баканов поделился своим мнением по поводу покупки автомобиля китайского происхождения, а также назвал их главные недостатки.

В общении с российскими журналистами автоэксперт рассказал, что китайские автомобили имеют рад недостатков, при этом есть пять достаточно серьезных недостатков, из-за которых их не стоит покупать.

«Минусы китайских авто заключаются в проблемах с доводкой интерфейса и мультимедийных систем. Сейчас повсеместно идет тренд на избавление от физических кнопок в салоне. Но у китайцев не получилось создать идеальную мультимедийную систему. То же самое касается экрана комбинации приборов — на нем очень много разных символов, из-за чего читать информацию тяжело» — сказал Баконов журналистам Nation News.

Еще одним минусом назвали неудобные регулировки сидений, которые к тому же меньше, чем в европейских машинах. Также машины из КНР имеют низкую ликвидность, что также названо недостатком. Кроме этого, владельцы китайских машин могут иметь проблемы с турбированными моторами, роботизированными КП и подвеской.