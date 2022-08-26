Эксперты рассказали о перспективах иранских автомашин на рынке РФ

Речь идет об автомобилях компании Iran Khodro, которые в свое время предлагались в России, но покинули рынок из-за низкого спроса.

Так, по данным агентства «Автостат», по состоянию на середину этого года в стране насчитывается 10 тыс. иранских автомобилей, и это все машины, которые выпускали в период с 2006-го по 2008-й.

Недавно Iran Khodro заявила о возвращении на авторынок России, заявив, что наш рынок является приоритетным для компании. Автомобильные эксперты прокомментировали новость и рассказали, будут ли эти машины востребованы у россиян.

Так, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль уверен, что за счет оптимальной цены автомобилей бренда, они смогут не только заменить ушедшие из страны зарубежные марки, но и даже потеснить некоторые китайские модели.

Стоит отметить, что эксперт упоминал кроссовер Rira и компактные седаны Tara и Samand, а также седан KMC J7 от автопроизводителя Kerman Motor. В свою очередь шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто говорит, что успех Iran Khodro или другой иранской компании будет напрямую зависеть от того, организуют ли они производство в России, чтобы предложить оптимальную цену.

Директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова заявила следующее:

«Сейчас партнерские взаимоотношения, пожалуй, почти во всех сферах определяет геополитическая обстановка, поэтому потенциально сотрудничество России на авторынке возможно с любой из дружественных стран, в которой есть производство автомобилей в промышленных масштабах. Важно, чтобы возможные партнеры учитывали специфику российского климата – несмотря на всю ценовую привлекательность, стоит понимать, что сборка машин в теплых странах не рассчитана на российские условия, и эти автомобили могут потребовать частичного переоснащения».

Источник: Автостат.