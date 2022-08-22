На выставке MIMS-2022 в Москве представили иранский седан Iran Khodro Tara

Презентация автомобиля проходила в рамках выставки автокомпонентов MIMS-2022 в Москве.

Там, иранская компания представила седан Tara, который вскоре может появится в продаже. Как пишут «Известия», ссылаясь на представителя компании, дорожные испытания модели проводили в Иране и Испании, но уже они начали сертификацию модели в России.

Этот седан в особом представлении не нуждается. Он создан на платформе Peugeot 301 и оснащен 1,6-литровым 133-сильным двигателем с показателем крутящего момента 144 Нм.

В качестве трансмиссии выступает шестискоростной автомат. Еще сообщается, что специально для российского рынка машина будет оборудована новыми воздушным и топливным фильтрами.

В списке оснащенности будет свтроенный видеорегистиратор, система кругового видеообзора, полностью светодиодная оптика, подогрев всех сидений, спортивный выхлоп.