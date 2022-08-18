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Минпроторг перечислил список приоритетных автокомпонентов для локализации в РФ до 2035 года

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Об автокомпонентах, которые планируют локализовать в России в первую очередь, стало известно из опубликованной Минпроторгом стратегии развития автопрома до 2035 года.

Ранее портал «ТвоёАвто» писал о планах по объемам продаж и производству, предусмотренными стратегией. Теперь перечислен список приоритетных автокомпонентов для локализации в РФ.

В документе говорится о разработке ДВС и его комплектующих, автоматической трансмиссии, систем ABS и ESP, подушках и ремнях безопасности. Кроме этого в списке значатся топливная аппаратура, электродвигатель и сопутствующая электроника, ключевые элементы подвески, кузова, чипы.

Еще упоминаются материалы для компонентов, а именно ткани, полимерные материалы для топливного бака, сталь и специальные сплавы. Общий объем инвестиции в производство автомобильных компонентов до 2035 года составит 190 млрд рублей.

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