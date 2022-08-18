Минпромторг РФ разработал новую стратегию развития автопрома РФ до 2035 года

В Минпроторге разработали новую стратегию развития российского автопрома, рассчитанную до 2035 года.

Из данным следует, что в этом году на российском рынке будет реализовано порядка 800 тыс. машин и автобусов. При этом общий объем продаж автомобилей и автобусов до 2035 года составит 2 млн единиц.

Наряду с этим планируется увеличивать и объемы производства авто. Так, к 2035 году показатель увеличится до 2,1 млн машин против 500 тыс. в этом году.

Кроме этого, планируется снижать долю импортируемых автомобилей. В этом году показатель должен снизится с 40% до 17% к 2035 году.

К тому же времени доля высоколокализованных легковушек должна достигнуть показателя 81% против 0% сейчас.