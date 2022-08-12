На рынке РФ подешевели 5 из 20 самых продаваемых автомобилей

После нескольких месяцев массового подорожания автомобилей, наконец-то стали фиксировать снижение цен.

Причем, тенденция наблюдается не только на вторичном рынке, но и на первичном, несмотря на дефицит машин. Исследование «Открытие Авто» показало, что уже подешевели 5 из 20 самых продаваемых моделей авто, передает «ТАСС».

Еще 14 моделей сохранили прайсы, которые начали действовать в июне. Сильнее всех подешевел китайский кроссовер Haval Jolion, который продают по цене 2,25 млн рублей в среднем, что на 6% дешевле, чем в первом месяце лета. Также подешевел и китайский кроссовер Haval F7.

Его цены снизились на 3% или 80 тыс. рублей. Популярный Skoda Rapid продается по цене на 4% дешевле, чем в июне и предлагается по цене 1,2 млн рублей в среднем. LADA Niva Legend и LADA Granta также вошли в список подешевевших со снижением цен на 1,46 и 0,45%.

А вот кроссовер KIA Sportage в июле наоборот прибавил в цене, и стал единственным среди самых продаваемых, который подорожал. Его стоимость увеличилась на 10% и это связано с тем, что в продаже появилась обновленная версия.