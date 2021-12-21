Haval F7 – новинка китайского автопрома

Компактный кроссовер Haval F7 — автомобиль, изготавливаемый компанией-подразделением крупного китайского концерна Great Wall. Модель ориентирована на молодёжную аудиторию, привлекает внимание богатой функциональностью.

Концепция F7: упор на дизайн и новейшие технологии

В отличие от других представителей китайских брендов, модель нельзя отнести к бюджетному классу: выпускаемый концерном автомобиль Ховаль‎‎ нельзя назвать дешевым. Цена обусловлена богатой функциональностью уже в базовой версии, а также достойными техническими характеристиками. По этой же причине кроссовер не является соперником моделей эконом-класса, а вступает в конкуренцию с машинами класса С из Европы и Кореи. Концерн сделал упор на покупателей, которых заинтересует стильное авто с отличной динамикой.

Руководить разработкой дизайна производитель поручил Филу Симмонсу, ранее работавшему над концепциями автомобилей марок Ford, Lincoln и Land Rover. Уже по экстерьеру становится понятно, что Haval F7 — оригинальный, с выраженным характером и достойной динамикой, что выгодно выделяет модель на дороге. На продвинутый уровень намекает богатая электронная начинка, а также современные механические решения.

Задняя подвеска многорычажная, двигатели оснащаются турбонаддувом, активация полного привода происходит за счёт электронной муфты. Всё это помогает машине отстроиться от целого ряда конкурентов.

Отдельно можно отметить, что при сборке кроссовера производитель брал комплектующие, выпускаемые крупными производителями электроники. Так, многие приспособления изготовлены брендами Bosch, Webasto, Mahle и рядом других. Это положительно сказывается на качестве самой машины. В случае выхода какого-либо элемента из строя с подбором замены для ремонта не возникнет сложностей. Для оснащения использованы комплектующие новейших серий, что ставит модель на довольно высокий уровень.

Габариты и объёмы Haval F7: все для комфорта задних пассажиров

Размеры кроссовера:

длина — 4,62 м;

ширина — 1,85 м;

высота — 1,69 м;

колёсная база — 2,72 м;

снаряжённая масса — 1720 кг, полная — 2230 кг;

ёмкость багажного отсека — 720-1440 л в зависимости от положения сидений.

Особый акцент производитель сделал на комфорт водителя и пассажиров. Например, если человек с ростом под 2 метра сначала сядет на переднее кресло и настроит его под свои потребности, затем переместится назад, у него останется в запасе 6-8 см между спинкой переднего ряда и коленями. Всего внутри можно посадить 5 человек, чтобы они не ощущали себя скованно и не мешали друг другу.

Внутреннее пространство оптимизировано: спинка заднего дивана раздельная, может настраиваться по наклону. Пол ровный, без выступов посередине, как во многих других авто. Между передними сиденьями размещается эргономичный блок с дефлекторами, в топовых версиях тут же предусмотрены кнопки управления подогревом и гнездо USB.

Единственным недостатком можно считать недостаточно обустроенный багажник Haval F7. При поднятых сиденьях его объём составляет 720 л, при сложенных — 1440, однако эти показатели рассчитываются при заполнении до потолка. Если загружать отсек так, чтобы вещи не мешали пользоваться зеркалом заднего вида, то показатель при поднятых спинках снижается до скромных 324 л.

Хотя сложенный диван формирует ровную поверхность, высота погрузки составляет 81,5 см, а бампер с глянцевым покрытием не укомплектован защитной накладкой, поэтому краску легко ободрать. Это делает погрузку габаритных вещей нелёгкой задачей. Впрочем, длинномерный инвентарь (например, спортивное или дачное снаряжение) плюс объёмные сумки помещаются в багажник без особых проблем.

Экстерьер и интерьер

Дизайн кузова спроектирован с учётом последних тенденций, поэтому кроссовер не уступает некоторым премиальным иномаркам европейских и японских брендов по оформлению. Передняя часть со сложной конфигурацией подчёркивает оригинальность, делает акцент на динамичности авто. Большое количество хрома смотрится гармонично, подчёркивает изящество линий кузова. Интересно выглядит увеличенная радиаторная решётка, которая сочетается с крупным бампером и утопленной противотуманной оптикой.

Колёса Haval F7 17-дюймовые в базовой версии и 19-дюймовые в более дорогих комплектациях, они придают машине дополнительную брутальность.

Не менее проработанной является задняя часть автомобиля. Корма не выглядит рубленой, чётко прорисованные линии гармонируют с фальшпатрубками выхлопа. Заниженная линия крыши также придаёт модели изящества. Светодиодная оптика завершает впечатление.

Новые автомобили бренда интересны не только снаружи, но и внутри. Интерьер F7 тщательно проработан, инженеры позаботились не только об увеличении свободного пространства, но и расположении большинства рычагов и кнопок, к которым не нужно тянуться.

Водительское место оформлено в спортивных чертах. На динамичный характер намекает срезанная форма рулевого колеса, геймовое оформление селектора коробки передач. Экран мультимедиа-комплекса, диагональ которого составляет 9 дюймов, повёрнут к водителю, что повышает обзор устройства. Приборная панель отлично читается, не бликует в солнечную погоду. Кресла, установленные в кроссовере, не оснащаются боковой поддержкой, зато регулируются по ряду параметров.

Вне зависимости от комплектации Haval F7 отделка салона выполнена достойно. Здесь преобладает мягкий пластик, который, несмотря на бюджетность, выглядит неплохо. Кресла обиты экокожей, прострочка сделана аккуратно, торчащих швов здесь нет, как и характерного запаха, который встречается в салоне многих китайских машин. Качество сборки достаточно высокое, при езде ничего не скрипит и не раскачивается.

Мультируль с кожаной отделкой оснащается подогревом уже в базовой версии. Помимо разъёма USB в переднем блоке, такие же опции есть за зеркалом заднего обзора, снизу под дефлекторным блоком.

Ещё одной фишкой кроссовера становится стеклянный люк в крыше, обеспечивающий пассажирам Haval F7 обзор на 100% и возможность насладиться прохладой в знойный летний день. Он ставится на авто в топовой комплектации, площадь остекления составляет 0,83 кв. м.

Управление открытием осуществляется с кнопки. Если машина ускоряется до 120 км/ч или больше, люк закрывается в автоматическом режиме. К сожалению, установка этого элемента в других комплектациях не предусмотрена даже за доплату.

Интерьер можно считать проработанным и весьма удачным. По уровню комфорта автомобиль может конкурировать с многими европейскими кроссоверами, а продуманная эргономика делает его желанным для потребителей любого социального класса.

Технические характеристики

Уже в базовой версии машина оснащается бесключевым доступом, дистанционным запуском мотора и обогревом руля. Двигатель Haval F7 комплектуется турбированным нагнетателем и прямым впрыском, 2-контурным охлаждением и блоком цилиндров из чугуна. Это обеспечивает не только достойную мощность, но и увеличенный ресурс эксплуатации. Привод ГРМ цепной, пара балансирных валов сокращает негативное воздействие вибраций на мотор. Силовой агрегат модели не требует частого ремонта. Покупателю предлагается несколько вариантов двигателя:

1,5-литровый с мощностью 150 л. с., крутящий момент равен 280 Нм;

2-литровый с мощностью 190 л. с. с крутящим моментом 340 Нм.

Для Haval F7 расход топлива в смешанном режиме составляет 7,8 и 8,3 л соответственно. В городе он потребляет порядка 12-12,5 л, по трассе — 7,5 л. Показатели не самые маленькие, но с учётом мощности двигателей и класса автомобиля вполне оправданные.

Оба мотора комплектуются роботизированной коробкой передач DSG с масляным сцеплением. Агрегат работает довольно ровно, однако на старте иногда появляются рывки, при включении заднего хода КПП задумывается примерно на секунду. Тем не менее, разработчик роботизированной коробки смог избавить устройство от характерных проблем наподобие сильного скрежета и толчков.

Другие характеристики Haval F7:

подключаемый полный привод с электронной регулировкой усилия: в обычных условиях 90% передаётся на переднюю ось, при пробуксовке происходит блокировка муфты и распределение сил на обе оси;

множество режимов езды: для 1,5-литрового двигателя доступно 4 варианта — «Спортивный‎», «‎Нормальный»,‎ «Снег‎»‎ и «‎Эко, для 2-литрового добавлено ещё 2 режима («Песок‎» и‎ «Грязь‎»‎);

максимальная скорость составляет 180 км/ч для версии с мотором на 1,5 л и 190 км/ч для модели с 2-литровым двигателем;

объём топливного бака составляет 56 л;

кроссовер рекомендуется заправлять бензином АИ-95.

Автомобиль Haval F7 в России доступен в 4 комплектациях. Базовая версия Comfort комплектуется галогенной передней оптикой и диодными дневными огнями, противотуманными фарами с подсветкой поворотов. Мультифункциональный руль оснащается кожаной оплёткой. Также здесь предусмотрен полный пакет электрообогрева для передних сидений, наружных зеркал и ветрового стекла, датчики света и дождя, есть однозонная климатическая система.

Версия Elite, помимо перечисленных функций, дополнена электрорегулировками водительского кресла и обогревом сидений заднего ряда. В багажнике установлена шторка, прячущая содержимое от посторонних взглядов. Салонное зеркало заднего вида автоматически затемняется при изменении освещения, дополнительный обзор обеспечивает камера.

Комплектация Premium оснащается полностью светодиодной оптикой, спойлером, люком в панорамной крыше, электрорегулировками зеркал и всех сидений. Здесь предусмотрен круиз-контроль адаптивного типа, сзади установлен спойлер, камеры размещены по кругу.

Наиболее дорогой версией является Tech Plus. В версии предусмотрено множество электронных ассистентов, в том числе:

мониторинг мёртвых зон;

помощь с выездом с парковочного места задним ходом;

распознавание дорожных знаков;

предупреждение о выезде за пределы разметки и принудительное восстановление траектории;

автоматическое торможение при появлении препятствий на пути;

распознавание пешеходов;

авторегулировка дальнего света.

Оснащается модифицированной радиаторной решёткой, интерьер отличается установкой полностью цифровой приборной панели, наличием контроллера для управления мультимедиа-комплексом. Кроме того, здесь предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов Android и Apple.

Цены зависят от типа двигателя и набора функций:

Comfort — 1,45-1,63 миллиона;

Elite — 1,51-1,7 миллиона;

Premium — 1,64-1,82 миллиона;

Tech Plus — около 2 миллионов рублей.

Установить дополнительное оборудование за доплату не представляется возможным. Разница в стоимости между комплектациями не слишком велика, поэтому многие предпочитают заплатить чуть больше и получить топовую версию.

Заключение

Кроссовер Haval F7 — это модель, проработанная с точки зрения функциональности, ходовых параметров, в плане дизайна. Она понравится многим автолюбителям и особенно молодёжи, желающей получить максимальное оснащение, выделиться на дороге.