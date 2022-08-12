Об этом ранее говорил автомобильный журналист, а теперь о стоимости рассказали журналистам представители бренда EVOLUTE.

Так, цена первого электрокара российского бренда EVOLUTE будет меньше 3 миллионов рублей, по крайней мере к этому стремятся в компании, отмечая, что при использовании программ господдержки электромобиль будет еще дешевле – около 2 млн рублей.

Напомним, что первым автомобилем станет седан i-PRO. Его производство, как и выпуск будущих моделей, будет организован на предприятии «Моторинвест».

Уже осенью должны стартовать продажи автомобиля, причем если ранее автоэксперт говорил, что купить его смогут не все, то в компании сообщили другое. По сути Evolute i-Pro это будет китайский автомобиль Dongfeng Aeolus E70. Его габариты составят: ширина – 4680 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2700 мм.

Электродвигатель получит мощность 163 л.с. и позволит ускоряться электрокару до 100 км/ч за 9,5 секунды. Запас хода составит около 280 км в реальных городских условиях или 420 км по циклу NEDC.

Стоит отметить, что на старте продаж электрокар будут продавать только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Казани, Воронеже, Липецке и Ростове-на-Дону.