Автоэксперт Кадаков озвучил предварительную цену российского электрокара EVOLUTE I-PRO

Постепенно в сети раскрывают подробности о новом электрическом автомобиле, который уже скоро появится в продаже на российском рынке.

Так, недавно седан Evolute i-Pro был представлен в рамках Международного форума «Такси», где побывал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В своем Telegram-канале он поделился некоторыми подробностями. Так, сообщается, что для начала электрический седан будет доступен только корпоративных клиентам.

Также выяснилось, что его цена составит около 3 млн рублей, при этом благодаря государственным субсидиям электрокар обойдется немного дороже 2 млн рублей.

По сути Evolute i-Pro является перелицованным Dongfeng Aeolus E70. В автомобиле установлен 163-сильный электродвигатель и батарея 53 кВт⋅ч, обеспечивающая запас хода до 420 км по циклу NEDC. Для разгона электрокару потребуется 9,5 секунды до 100 км/ч.