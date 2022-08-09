Перечислены самые покупаемые автомобили в РФ в начале августа 2022 года

Аналитики в России подготовили статистику по продажам новых автомобилей в начале августа.

О продажах машин ха первую неделю августа рассказали в агентстве «Автостат». Основой стали данные АО «Электронный паспорт».

Так, лидирует на рынке Лада с показателем 3 105 проданных экземпляров, а на второй строчке находится Kia с результатом 859 ед. Третье место оказалось за автомобилями Geely – 755 реализованных экземпляров.

Только на четвертой позиции расположились Hyundai – 693 ед. В ТОП-10 авторынка РФ в отчетный период вошли: Chery (635 ед.), Haval (515 ед.), Renault (460 ед.), EXEED (282 ед.), Toyota (260 ед.) и Skoda (187 ед.).

Если говорить о самых покупаемых моделях, то ими стали: LADA Granta, Geely Coolray, LADA Vesta, Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion. Эти автомобили заняли с первого по пятое места в рейтинге соответственно.