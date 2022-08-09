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В РФ почти не осталось запасов автомашин премиум-класса в августе 2022 года

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Продажи автомобилей премиального сегмента неуклонно сокращаются, что показывает статистика.

Наряду с этим снижается и средняя стоимость новых автомобилей. В сравнении с весной, когда средняя цена составляла 2,8 млн рублей, стоимость сократилась до 2,3 млн рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», это связано с тем, что запасы таких машин почти закончились. Доля машин сегмента в продажах на российском рынке сократилась до 4% в июне, тогда как ранее показатель был 9-10%.

Журналистам дилеры подтвердили, что фактически поставки премиальных авто прекратились, а запасы заканчиваются, при этом оставшиеся в наличии машины будут дорожать.

Автомобили Haval и Exeed в России стали дороже в августе 2022 года

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